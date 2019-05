Grevenbroicher Vorentscheid zum „Young Stage“-Songcontest : Talentierte Nachwuchsmusiker gesucht

Grevenbroich/Rhein-Kreis Am 28. Juni findet der Grevenbroicher Vorentscheid zum „Young Stage“-Songcontest statt.

Dem Traum von der großen Bühnenkarriere können Nachwuchsmusiker aus dem Rhein-Kreis dieses Jahr ein wenig näherkommen. Beim „Young Stage“-Songcontest treten Teilnehmer aus Neuss, Kaarst, Korschenbroich, Dormagen und Grevenbroich gegeneinander an. Wer am 31. Oktober beim Finale im Greyhound Café in Neuss dabei sein will, muss jedoch zuerst den lokalen Vorentscheid gewinnen. Der findet in Grevenbroich am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr in der Villa Erckens (Am Stadtpark) statt.