Nachfolger von Thomas Philipps : Centershop öffnet am Hammerwerk

Noch ist die Thomas Philipps-Filiale am Hammerwerk geöffnet. Im Herbst soll an gleicher Stelle Centershop Kunden begrüßen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Der Händler folgt auf Thomas Philipps. Deren Mietvertrag endet am 31. Juli. Für die Kunden soll sich nicht allzu viel ändern. Konzept und Sortiment bleiben ähnlich.

Doch warum überhaupt der Mieterwechsel? Thomas Philipps macht den Standort dafür verantwortlich. „Die Filiale entspricht von der Größe und Konzeption (...) und somit verbunden mit der Warenpräsentation nicht mehr den heutigen Anforderungen von Thomas Philipps“, teilt die Firma mit. „Leider gibt es am jetzigen Standort keine Veränderungs- beziehungsweise Erweiterungsmöglichkeit.“ Eine neue Filiale in Grevenbroich sei in Planung, bislang jedoch keine entsprechende Immobilie gefunden worden.

Etwas anders klingt das bei Stephan Hermanns. „Eigentlich hatten wir uns schon mit Thomas Philipps auf einen Umbau und die Weiterführung der Filiale geeinigt“, sagt er. Dann habe der Konzern mit Verweis auf zu geringe Einnahmen überraschend gekündigt. Als die Filiale längst neu vermietet war, meldete der Sonderposten-Händler erneutes Interesse an. „Wir hätten gerne mit Thomas Philipps weitergemacht“, sagt Hermanns. „Aber die Lage ist so gut, da war es nicht schwer. einen neuen Interessenten zu finden.“

So öffnet am Hammerwerk bald Centershop statt Thomas Philipps seine Tore. Der bezeichnet sich selbst als „Allround-Discounter“, bietet im Endeffekt das gleiche bunt gemischte Angebot wie der Vormieter an. Das Kölner Unternehmen verfügt bislang über knapp 70 Filialen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen – beispielsweise in Jüchen, Rommerskirchen und Korschenbroich. In Grevenbroich müssen die Kunden noch ein paar Monate warten. „Bis dahin wird allerdings ordentlich investiert“, sagt Hermanns.