Michael Wilschrey regiert in Kapellen : Schützenkönig im zweiten Anlauf

Kapellen Am Samstag starten die Kapellener Schützen mit einem Fackelzug in ihr Fest.

Ihren ersten großen Auftritt haben die Wilschreys am Samstag, wenn Oberst Heinz-Willi Otten das Regiment um 21.30 Uhr zum großen Fackelzug antreten lässt. Der Höhepunkt der Regierungszeit bahnt sich am Sonntag ab 14.45 Uhr mit der Parade und dem Festumzug an. Abends wird im Zelt gefeiert, für Musik sorgt die Band „Sound Convoy“. Am Montag steht um 17.15 Uhr eine weitere Königsparade auf dem Programm, bevor um 21 Uhr das Kronprinzenpaar Heinrich und Marlene Wiengarn inthronisiert wird.