Einzelhandel in Grevenbroich : Neuer Stadtgutschein geht am Samstag in den Verkauf

Neuer Stadtgutschein geht am Samstag in den Verkauf

Einzelhandel in Grevenbroich

Grevenbroich Nach einer gelungenen Informationsveranstaltung im Haus Hartmann, an der sich rund 60 interessierte Händler, Dienstleister und Gastronomen über das neue Konzept informiert hatten, kann der „Stadtgutschein Grevenbroich“ nun an den Start gehen.

„Es haben sich bereits 31 Geschäfte und Dienstleister unterschiedlicher Branchen als Akzeptanzstelle eingetragen – und einige mehr haben ihre Teilnahme angekündigt“, sagt Andrea Istas vom Stadtmarketingverein, der das neue Angebot realisiert hat. „Wir sind momentan dabei, auch die Filialisten in Grevenbroich von unserem Konzept zu überzeugen. Da dort allerdings meist an höherer Stelle entschieden wird, ist der Weg ein wenig länger als bei den vielen inhabergeführten Geschäften in unserer Stadt.“