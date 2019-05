Ehrenamtspreis des Rhein-Kreises : Lesepartner wollen Kindern die Freude an Büchern vermitteln

Krefeld Hanno Wilsch und Ingrid Hartmann-Scheer haben 2011 das Projekt „Kaarster Lesepartner“ ins Leben gerufen. Sie sind Kandidaten für den Ehrenamtspreis des Rhein-Kreis Neuss, RWE und NGZ.

Und was macht man so als Lesepartner? Klar, lesen! Das Projekt ist an allen Kaarster und Korschenbroicher Grundschulen vertreten, außerdem in den Jahrgangsstufen fünf und sechs der Realschule Kaarst, der Gesamtschule Kaarst-Büttgen sowie der Haupt- und Realschule Korschenbroich. Jeder Lesepartner nimmt sich einmal die Woche eine Stunde Zeit für ein Kind ab der zweiten Klasse. Dabei sind besonders Kinder mit Leseschwächen oder Sprachbarrieren im Fokus. Welches Kind für das Projekt geeignet ist, schlagen jeweils die Schulen vor. Der Lesepartner kommt in die Schule, mit Lesestoff im Gepäck. Dabei geht es nicht um „Nachhilfe“. Lesepartner und Kind begegnen sich auf Augenhöhe, Freude am Lesen ohne Leistungsdruck soll vermittelt werden. Was gelesen wird, entscheiden Lesepartner und Kind gemeinsam, vollkommen unabhängig vom Unterrichtsstof. Alles, was interessiert und altersgemäß ist, ist erlaubt.