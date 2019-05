Germany’s next Topmodel : Topmodel-Finalistin Sayana will Schauspielerin werden

Grevenbroich Nach dem Finale beginnt der Alltag. Die Grevenbroicherin wird weiterhin bei ihren Eltern wohnen. Doch bald soll die internationale Karriere starten. TV-Moderator Thomas Gottschalk brachte sie auf den Geschmack.

Simone Kowalski hat zwar das Topmodel-Finale gewonnen, für Furore sorgt aber weiterhin die Zweitplatzierte . Auch ohne die begehrte Auszeichnung will Sayana Ranjan jetzt durchstarten: „Ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben und meine Modelkarriere weiter aufbauen. Darüber hinaus kämpfe ich auch dafür, international aktiv zu werden und auch mein Schauspieltalent auszuprägen“, erzählt sie.

„Ich habe so oft zu hören bekommen, dass ich die Gewinnerin der Herzen bin und das macht mich sehr stolz“, fühlt sie sich durchaus als Siegerin. Auf den Geschmack mit der Schauspielerei gekommen ist Grevenbroichs Schönste, die parallel zu allen Show-Aktivitäten an der Uni Duisburg für Business-Management eingeschrieben bleibt, in der Casting-Show durch den Besuch von TV-Moderator Thomas Gottschalk. „Ich behaupte, dass jeder Mensch irgendeine Form von Gabe hat, die er über die Bühnenrampe bringen kann“, sagte der Showmaster. Er übernahm in einer der Episoden die Aufgabe, den Anwärterinnen im Schnellverfahren die Grundzüge des Entertainens zu vermitteln – und lobte Sayana für ihre schauspielerischen Qualitäten.