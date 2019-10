Verkehr bei Grevenbroich : Autobahn 540 ist endlich wieder frei

Am heutigen Dienstag werden die Baustellenschilder auf der Autobahn 540 endlich abgebaut, wird die Autobahnauffahrt bei Gustorf wieder geöffnet – nach zwei Jahren Bauzeit. Foto: D. Staniek. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Gute Nachrichten für Autofahrer: Am heutigen Dienstag, 15. Oktober, wird der letzte sanierte Abschnitt der Autobahn 540 frei gegeben. Die Straßenerneuerung dauerte zwei Jahre – Bombenfunde führten zu deutlichen Verzögerungen.

Zwei Jahre lang war die Autobahn 540 zwischen Hydro und Jüchen eine Baustelle, mussten Autofahrer mit einspurigen Fahrbahnen, gesperrten Anschlussstellen und langen Umleitungen leben. Das ist nun vorbei. Am heutigen Dienstag, 15. Oktober, sollen die Baustellenschilder und Sperrbaken demontiert werden. Das erklärt der Landesbetrieb Straßen.NRW: „Ab 9 Uhr werden die Barrieren abgebaut, im Laufe des Tages wird der Autobahn-Abschnitt zwischen Gustorf und Jüchen wieder komplett für den Verkehr frei gegeben“, kündigt Straßen.NRW-Sprecher Norbert Cleve an.

Ebenfalls soll bei Gustorf die seit August gesperrte Autobahn-Ab- und Auffahrt in Richtung Jüchen wieder geöffnet werden. „Damit ist die A 540-Sanierung abgeschlossen“, sagt Cleve. Nur Restarbeiten würden noch anstehen. An den Brücken müssten noch Fugen geschnitten und vergossen werden. „Das geht nur, wenn die Fahrbahn fertig ist. Dabei handelt es sich um Tagesbaustellen. Die Autofahrer werden davon fast nichts merken“, erklärt der Sprecher. Ebenfalls noch errichtet werden Reinigungsschächte an der Straßenentwässerung, mit denen Öl und Schmutz aus dem Abwasser beseitigt werden.