Grevenbroichener Stadträtin : Rosemarie Cremer engagiert sich seit 40 Jahren für den Sport

Grevenbroich Rosemarie Cremer gehört seit 40 Jahren dem Grevenbroicher Stadtrat an. Bei der nächsten Wahl will die SPD-Frau nicht mehr kandidieren.

Dass ihre Tochter im Zuschauerraum der jüngsten Ratssitzung war, hat sie gewundert. Und erst recht, dass ihr Mann daneben saß. „Der hat sich dort noch nie blicken lassen“, sagt Rosemarie Cremer. Kurz darauf wusste sie, warum ihre Familie in den Bernardussaal gekommen war. Bürgermeister Klaus Krützen ehrte die SPD-Politikerin für eine vier Jahrzehnte währende, ununterbrochene Arbeit im Stadtrat – völlig überraschend für die 69-Jährige. Dass die Ratskollegen anschließend minutenlang applaudierten, hat die ansonsten so taffe Elsenerin gerührt.

Künftig will sich Rosemarie Cremer mehr um ihre Hobbys kümmern - etwa um den Garten, den sie hegt und pflegt. Foto: Dieter Staniek

Rosemarie Cremer stammt aus einer politischen Familie. Ihr Großvater war Vorsitzender der DKP in Orken, das damals wegen der hohen Kommunisten-Dichte auch „Klein-Moskau“ genannt wurde, der Vater war Sozialdemokrat. „Das Elternhaus hat mich geprägt“, sagt die Mutter von zwei Töchtern. Ab 1968 war sie hauptberuflich für die SPD tätig, zunächst als Sekretärin, später als Fraktionsgeschäftsführerin. 1979, zehn Jahre nach ihrem Parteieintritt, kandidierte Rosemarie Cremer erstmals für den Stadtrat – und schaffte den Einstieg über die Reserveliste. Ihr Gegenkandidat war seinerzeit der Elsener Hans Hammelstein (CDU).

Info Politikerin mit Vorliebe für das Schönschreiben Geboren am 14. März 1950 in Grevenbroich. Rosemarie Cremer lebt heute in Elsen und ist im SPD-Ortsverein Stadtmitte aktiv. Sie ist verheiratet, hat zwei Töchter und einen Enkel. Schwerpunkte legt sie auf Sportpolitik, Kultur und Planung. Freizeit Rosemarie Cremers Hobbys sind Schwimmen, Seniorensport und -tanz. Im vergangenen Jahr hat sie zudem ihre Liebe zur Kalligraphie, die Kunst des Schönschreibens, entdeckt.

„Das waren spannende Zeiten“, resümiert Rosemarie Cremer die vergangenen vier Jahrzehnte mit insgesamt sieben Bürgermeistern. Am liebsten erinnert sich die 69-Jährige an die Zusammenarbeit mit Verwaltungschef Hans Gottfried Bernrath, für den sie auch in seinem Bonner Abgeordneten-Büro im Langen Eugen arbeitete. „Der Mann hatte Visionen, immer neue Ideen“, erinnert sich Cremer. Und auch daran, dass Bernrath „seine“ SPD auch schon mal hin und wieder ordentlich ins Gebet nahm. „Wenn er uns in sein Büro im Alten Rathaus bestellte und die Fenster schloss, wussten wir, dass es gleich ein Donnerwetter geben würde.“

In ihren Anfangsjahren gehörte Rosemarie Cremer noch zu den „Exotinnen“ im Stadtrat. „Liesel Schwarz aus Hemmerden und ich waren die einzigen Frauen unter 49 Männern, die dicke Zigarren rauchten“, erinnert sie sich lächelnd. „Da mussten wir uns ganz schön durchsetzen.“ Von Anfang an gehörte sie dem Sportausschuss an, den sie 17 Jahre leitete und der ihr nach wie vor am Herzen liegt. „Wir haben uns immer um einstimmige Beschlüsse bemüht, um den Sport in unserer Stadt zu unterstützen. So gab es auch keinen roten oder schwarzen Sportplatz, sondern stets den richtigen für die Sportler“, sagt die 69-Jährige.

In vier Jahrzehnten politischer Arbeit hat Rosemarie Cremer zur Stadtgestaltung beigetragen. Rückblickend erinnert sie sich etwa über die Diskussion um den damals umstrittenen Bau des Montanushofs, an die Landesgartenschau und der damit verbundenen Neugestaltung des Grevenbroicher Zentrums. „Weh hat mir die Schließung des Neurather Wellenbades getan“, gibt sie zu. Froh ist Rosemarie Cremer hingegen über das neue Schlossbad, das sie als „sehr gelungen“ bezeichnet. Mit einer Ausnahme: „Die Liegewiese, die nächstes Jahr fertiggestellt werden soll, braucht Attraktionen – dafür will ich mich noch einsetzen.“