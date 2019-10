Oktoberfest : Wiesn-Gaudi in Wevelinghoven

Wevelinghoven Seit 13 Jahren ist das Oktoberfest in Wevelinghoven Anziehungspunkt für Feierwütige von Nah und Fern. 3400 sind es diesmal.

Der Weißwurstäquator ist verrutscht. Erfolgreiche Oktoberfeste werden auch in Grevenbroich gefeiert. Und so pilgerten am vergangenen Samstag 1400 Feierwütige in Trachten in das Festzelt an der Zuckerfabrik, in dem Marc Pesch seit 13 Jahren das Grevenbroicher Oktoberfest veranstaltet. „Die Besucherverteilung ist in diesem Jahr allerdings sehr ungewöhnlich: Am ersten Samstag haben wir nun 1400, in der kommenden Woche werden es 2000 sein. Für diesen Termin gibt es auch lediglich noch Stehplätze im Kartenvorverkauf“, so Pesch.