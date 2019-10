Nach SPD-Kritik : CDU checkt Tempo-30-Zonen in Grevenbroich

Grevenbroich Von 42 Grundschulen und Kindertagesstätten im Stadtgebiet haben 40 bereits heute eine Tempo-30-Zone vor der Haustüre. Das meldete jetzt die CDU in einer Pressemitteilung. „Die beiden übrig bleibenden Einrichtungen müssen als unkritisch bewertet werden“, so Fraktionschef Wolfgang Kaiser.

Gemeint sind die Kita am Ostwall in Grevenbroich, die von Eltern über den verkehrsberuhigten Zehnthof angefahren werden kann, und der Waldkindergarten in Langwaden, der nur zu Fuß über den Parkplatz am Zisterzienser-Kloster zu erreichen ist.