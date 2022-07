Marc Pesch aus Grevenbroich : DJ spielt Instrumentalversion von „Layla“

Grevenbroich/Düsseldorf Für Aufregung und Debatten über Spielverbote sorgt der Mallorca-Hit Layla wegen des umstrittenen Textes. Für die Eröffnungsparty auf der Rheinkirmes in Düsseldorf hat DJ Marc Pesch die Instrumentalversion besorgt. Er hält es „für schwachsinnig, auf diesen Titel zu verzichten“.

Rund 120 Songs hatte der Grevenbroicher Marc Pesch bei der sechsstündigen Eröffnungsparty zur Rheinkirmes am Freitagabend im Schützenzelt in Düsseldorf eingeplant. Und was ist mit „Layla“? Die St.-Sebastianus-Schützen hatten im Vorfeld das Lied über die „Puffmama Layla“, um das es Aufregung wegen des umstrittenen Textes gibt, aus ihrem Festzelt verbannt. Doch DJ Marc Pesch aus Langwaden hatte eine Lösung parat: „Ich habe mir die Instrumentalversion des Liedes besorgt“, kündigte er im Vorfeld an.