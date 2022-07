Empfehlung bei der Rheinkirmes Düsseldorf : Schützenverein St. Sebastianus rudert bei Partyhit „Layla“ zurück

Düsseldorf Die Sexismusdebatte um den Partysong „Layla“ geht weiter. Nachdem die St. Sebastianus Schützen das Lied zunächst auf der Rheinkirmes verboten hatten, rudern sie nun zurück. Lediglich für das Festzelt gebe es ein Verbot, für die Schausteller habe man indes eine Empfehlung ausgesprochen.

Kirmes-Organisator Thomas König erläuterte, dass das Verbot des Schützenvereins für das Festzelt der Schützen gelte und an die Schausteller lediglich eine Empfehlung gegangen sei, das Lied nicht zu spielen. Warum an diesem Stück jetzt ein Exempel statuiert werden solle, erschließe sich ihm persönlich nicht ganz, bekannte er. „Der Gangster-Rap ist deutlich frauenfeindlicher. Meine Kinder haben mich für bekloppt erklärt.“

DJ Robin kann die Aufregung nicht verstehen, in dem Lied gebe es keinen Sexismus. „Früher haben die Leute ‚Skandal im Sperrbezirk‘ gesungen oder ‚Wir fahren in den Puff nach Barcelona‘“, zitierte ihn die „Bild“-Zeitung. „Natürlich ist das Lied sexistisch“, sagte Musikfachmann Michael Fischer von der Universität Freiburg. Dass die Protagonistin des Videoclips offensichtlich ein Mann in High Heels, schwarzem Minirock und mit blonder Perücke ist, ändere nichts am Charakter des Liedes. Dies sei jenseits von Ironie oder Transaspekten.