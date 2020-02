Interview mit Distel-Kabarettist Michael Nitzel : „Die Zuschauer sehen bei uns, wie die Zukunft wird“

Grevenbroich Die Berliner Kabarett-Bühne Distel kommt nach Grevenbroich – mit der Merkel-Satire „Weltretten für Anfänger“.

Haben Sie Angst vor der Fahrt zum Auftritt in Grevenbroich – weil man doch in diesen Tagen ja gar nicht sicher sein kann, dass Angela Merkel noch Bundeskanzlerin ist, wenn man am Ziel ankommt?

Was erwartet das Publikum in „Weltretten für Anfänger“?

Nitzel Na ja, bei uns ist Angela Merkel durchaus selbstkritisch und kommt deshalb zu dem Schluss, dass sie der Welt noch kein wirkliches Vermächtnis hinterlassen hat. Von diesem Gedanken fühlt sie sich in die Enge getrieben. Deshalb erfindet und baut die Ingenieurin die Zeitmaschine, mit deren Hilfe die Berliner Familie Konnewitz in die Zukunft, genauer in das Jahr 2070 geschickt wird. Auch das entspringt durchaus einem Kalkül von Merkel: Denn dann müssten die Früchte ihrer Politik des langen Atems sichtbar sein – glaubt sie. Wie diese Zukunft wirklich sein wird, sehen die Zuschauer in unserem Stück.