Kabarett in Neuss : Familie Konnewitz rettet die Welt

Neuss Die „Distel“ aus Berlin gastierte mit „Weltretten für Anfänger“ im RLT.

Viel anderes war auch bei dem Abend der „Distel“ nicht zu erleben, aber so witzig und pfiffig verpackt und mit tollen Überraschungen gespickt, dass man aus dem Lachen und Staunen nicht herauskam. Für ihr 150. Programm haben sich die Berliner eine Geschichte ausgedacht: Angela Merkel ist verzweifelt. Keiner hat sie noch so richtig lieb. Auf der Couch ihres Psychologen kommt ihr eine Idee: Mit ihrem Wissen als Physikerin bastelt sie eine Zeitmaschine. Sie will ihr Volk in eine sorgenfreie Zukunft katapultieren – und so doch noch in die Geschichte eingehen.