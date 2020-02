Parteien in Grevenbroich : Grüne wollen ÖPNV stärken und die L 361n verhindern

Grevenbroich (NGZ) Weichen für die Kommunalwahl stellten die Grevenbroicher Grünen. In der Mitgliederversammlung beschlossen sie ohne Gegenstimme ihr Wahlprogramm. Eine Kernforderung ist ein Ausbau des öffentlichen Personenahverkehrs (ÖPNV), der durch ein Ein-Euro-Tagesticket zu einer interessanten Alternative für Autopendler gemacht werden soll.

Ebenfalls in der Versammlung wurde vereinbart, dass die Grünen Klaus Krützen (SPD) als Bürgermeisterkandidat unerstützen wollen, in den nächsten Tagen würden Gespräche aufgenommen (NGZ berichtete). In einem Impulsreferat ging Gastrednerin Angela Stein-Ulrich – Spitzenkandidatin der Grünen im Rhein-Kreis Neuss – auf die sozialen Schwerpunktthemen im Wahljahr ein. Soziale Gerechtigkeit ist für die Korschenbroicherin ein Lebensthema. Bis zum Eintritt in den Ruhestand war Angela Stein-Ulrich 30 Jahre als Leiterin der Arbeitslosenhilfe in Neuss tätig. Die sozialen Brennpunktthemen würden heute vielfach zu sehr dem rechten Rand überlassen. Der versuche Ängste zu schüren, könne aber keine Lösungen anbieten. Menschen dürften nicht sozial ausgegrenzt werden.