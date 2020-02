Schützenbezirksverband Grevenbroich/Jüchen : Robert Hoppe weiter an der Spitze

Grevenbroich/Jüchen Leichtes Spiel hatte Armin Teppler aus dem Vorstand der gastgebenden Bruderschaft Garzweiler in seiner Funktion als Wahlleiter für die Wahl des neuen Bundesmeisters und Vorsitzenden der Bruderschaften im Bezirksverband Grevenbroich.

Erst seit sieben Jahren im Vorstandsteam ist Heinz Wilhelm Becker aus Gindorf. Auch ihn bestätigten die Schützen einstimmig in dessen Geschäftsführeramt. Neu im Vorstandsteam dabei ist Harald Meyer aus Neuenhausen, der von den Delegierten in das stellvertretende Geschäftsführeramt gewählt wurde. Eindeutig verliefen auch die übrigen Abstimmungen: So wurde der in Liedberg wohnende Klaus Krämer in seinem Amt als Bezirksschatzmeister für weitere fünf Jahre bestätigt. Schießmeister des Bezirks bleibt Christoph Robert aus Garzweiler, während Markus Schäfer aus Neuenhausen für weitere fünf Jahre sein Stellvertreter bleibt. Komplettiert wird der Vorstand durch die beiden Beisitzer Paul Winkelmann aus Hemmerden und Hans-Gerd Hemmersbach aus Neurath. Bestätigt wurden auch die Jungschützenmeister Stefan Giesen und Markus Wingerath aus Hemmerden.