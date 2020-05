Bußgeldkatalog in Grevenbroich : Falschparker zahlen das Doppelte

Grevenbroich. Der neue Bußgeldkatalog macht die automobile Disziplinlosigkeit zu einer Einnahmequelle für die Stadtkasse. Wer sein Auto an der falschen Stelle parkt, muss ab sofort mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Über 11.000 Falschparker wurden 2019 zur Kasse gebeten.

Von wegen Knöllchen – Preisbeispiele zeigen, dass die Verniedlichungsform nicht mehr gilt: Parken an einer unübersichtlichen Stelle kostet ab sofort 35 statt bislang 15 Euro. Das Parken in einer Feuerwehrzufahrt macht 55 Euro statt bislang 35 Euro. Sollte ein Falschparker Einsatzfahrzeuge behindern, kann das Bußgeld auf 100 Euro steigen; einen Punkt in Flensburg gibt es zusätzlich. Ob Parken auf Radwegen, in zweiter Reihe, widerrechtlich auf einem Behindertenstellplatz oder an einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge – alles kostet jeweils 55 Euro Bußgeld. Die abgelaufene Parkuhr schlägt mit 20 Euro zu Buche.