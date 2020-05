Kreis-Grüne legen ihr Wahlprogramm vor : Grüne: Zukunfts-Kommission für Strukurwandel im Revier

Rhein-Kreis Mit einem 26 Seiten starken Programm gehen die Kreis-Grünen in den Kommunalwahlkampf. Das erklärte Ziel: „Wir wollen die zweitstärkste Kraft im Kreistag werden“, sagt Landratskandidat Christian Gaumitz. Dies sei während der Corona-Pandemie zwar ein recht ambitioniertes Ziel, meint Kreisverbandssprecher Simon Rock – aber: „Das Ergebnis der Europawahl hat uns gezeigt, dass wir das Potenzial dazu haben.“

Der Strukturwandel zählt zu den Schwerpunkt-Themen der Grünen. In der Gründung einer Zukunfts-Kommission, die die Transformation des Reviers begleitet, sehen sie einen gangbaren Weg. Der soll gemeinsam mit regionalen Akteuren aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft, Verbänden und Politik beschritten werden. Der Kreis müsse sich von der Kohle- zur Klimaregion entwickeln – etwa durch den Einsatz von erneuerbaren Energien oder die Entwicklung von Speichertechnologien in Verbindung mit einem Hochschulstandort. „Hier denken wir an einen Fakultäts-Standort einer bestehenden Hochschule, das ist realistischer als der SPD-Traum von Harvard an der Tagebaukante“, sagt Rock.