Einzelhandel : Rewe investiert 2020 zwei Milliarden Euro

Köln Der zweitgrößte deutsche Lebensmittelhändler ist im vergangenen Jahr noch einmal deutlich gewachsen. Er verdankt das auch den selbstständigen Rewe-Kaufleuten, die ihre Umsätze um mehr als neun Prozent gesteigert haben,

(gw) Manche Aussagen erscheinen im Nachhinein komisch, auch wenn sie in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt worden sind. „Mit Klopapier und Konserven können wir uns im Wettbewerb mit den Discountern und Amazon nicht profilieren“, hat Rewe-Chef Lionel Souque vor gut einem Jahr gesagt und meinte damit, dass Rewe mit noch mehr Frischeprodukten bei den Kunden punkten wolle. Ein Jahr später gehörten Klopapier und Konserven in der Krise bei allen zu den meistgefragten Waren. Die zeitweiligen Hamsterkäufe tragen neben dem natürlichen Bedarf an Lebensmitteln dazu bei, dass Lebensmittelhändler mit stabilem Geschäft besser durch die schweren Zeiten kommen als andere Händler.

Ungeachtet der Krise will Rewe in diesem Jahr wie 2019 zwei Milliarden Euro investieren, unter anderem für die Modernisierung des Filialnetzes, und weiteres Wachstum im In- und Ausland. Im vergangenen Jahr ist der Konzern um 2,5 Prozent auf rund 62 Milliarden Euro gewachsen. Er profitierte stark von den selbstständigen Händlern, die in mehr als 1800 Läden ihre Erlöse insgesamt um mehr als neun Prozent steigerten. Verdient hat Rewe unter dem Strich 507 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 18 Prozent.