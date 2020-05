Kindergärten und Offene Ganztagsgrundschule in Grevenbroich : Eltern zahlen auch im Mai keine Beiträge für Kitas und Ganztag

Grevenbroich Um die Eltern in der Corona-Krise zu unterstützen, verzichtet die Stadt wie bereits im April auch im Monat Mai auf die Erhebung der Elternbeiträge für die 16 Kitas, die Tagespflege und die Offene Ganztagsgrundschule. Auch Beiträge für die Verpflegung der Kinder sollen in diesem Zeitraum nicht erhoben werden.

In der Zeit, in der es Betreuungsverbote für den Bereich der Schulen und Kitas gibt, will Michael Heesch den Eltern mehr Rechtssicherheit geben. „Für den Fall, dass die Pandemie-Situation weiter so erklärt wird wie bisher, sollten wir die Beitragsfreiheit beibehalten – so lange sich das Land mit einem Anteil von 50 Prozent beteiligt“, schlägt Heesch der Politik vor. Für wie lange, könne zurzeit nicht abgeschätzt werden.

Seit Montag ist in den Kitas die Zahl der Kinder gestiegen, die in der Notbetreuung sind. 183 Jungen und Mädchen werden in den 16 städtischen Kitas und neun Tagesstätten in anderer Trägerschaft in kleineren Gruppen betreut, weitere 38 in der Tagespflege. Hintergrund der Aufstockung ist ein Erlass des Landes, nach dem auch Kinder von Alleinerziehenden, die berufstätig sind oder vor einer Abschlussprüfung stehen, in die Notbetreuung aufgenommen werden können.