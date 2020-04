Keine landesweite Regelung : Verstoß gegen die Maskenpflicht kann bis zu 500 Euro kosten

Foto: Bretz, Andreas (abr) 15 Bilder Corona in Düsseldorf - Tag eins mit Maskenpflicht

Düsseldorf Seit Montag müssen Bürger in Nordrhein-Westfalen im ÖPNV und beim Einkaufen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bei Verstößen gibt es aber ganz unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Städten. Eine Übersicht.

Ohne Mund-Nasen-Schutz dürfen in Nordrhein-Westfalen weder Geschäfte betreten noch öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Wie die Städte jedoch bei Verstößen reagieren, ist nicht landesweit einheitlich geregelt. Manche Städte verhängen daher ein Bußgeld, um Regelbrecher abzuschrecken. In Haan werden 500 Euro fällig. Geschäftsinhaber, die die Pflicht ignorieren, kostet der Regelverstoß sogar 1000 Euro. In der Nachbarstadt Hilden werden 200 Euro für den Verstoß gegen die Landesverordnung fällig. „Bei weiteren Zuwiderhandlungen oder konsequenter Nichtbeachtung auch ein höherer Betrag“, sagt Ordnungsamt-Leiter Michael Siebert. In der Coronaschutzverordnung gibt es zwar keine Bußgeldnorm, die Kommunen können aber eigene Bußgelder erheben.

In den beiden Städten im Kreis Mettmann kontrolliert das Ordnungsamt an Bushaltestellen und in Geschäften die Einhaltung der Maskenpflicht. In Hilden wurde der Ordnungsdienst dafür durch Mitarbeiter anderer Ämter personell aufgestockt. Bislang seien in beiden Städten keine Verstöße geahndet worden.

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand 4 Bilder Diese Schutzmasken gibt es

Auch Köln setzt auf ein Bußgeld: Seit Mittwoch werden bei Maskenpflicht-Verstößen 150 Euro fällig. „Wir wollten zunächst eine gewisse Anlaufzeit gewähren“, sagt eine Stadtsprecherin. Erst einmal würden Personen ohne Masken aber auch weiterhin verwarnt. „Wenn sich aber jemand partout weigert, eine Schutzmaske zu tragen, muss er ein Bußgeld zahlen.“ In Bussen und Bahnen habe es aber bislang kaum Probleme gegeben, der Großteil der Kölner würde sich an die Maskenpflicht halten, wie die Sprecherin sagt. Die Stadt bittet darum, auch bei Behördengängen eine Maske zu tragen.

Doch nicht nur das Ordnungsamt ist für die Kontrolle der Einhaltung zuständig. Auch der Einzelhandel und der öffentliche Personennahverkehr seien im Rahmen des Hausrechts dazu verpflichtet, nicht einsichtige Kunden wegzuschicken. In Mönchengladbach sind die Busfahrer per Dienstanweisung dazu verpflichtet, zu überprüfen, ob zusteigende Fahrgäste auch eine Maske tragen. Trägt jemand keine Maske und weigert sich eine aufzuziehen, soll der Busfahrer ihn des Busses verweisen. Einzelhändler sollen ebenfalls Kunden kontrollieren. Eine permanente Überprüfung durch das Ordnungsamt, wie Einzelhändler dem nachkommen, sei allerdings unmöglich. Der Kommunale Ordnungsdienst in Mönchengladbach nehme daher stichprobenartige Kontrollen in den Geschäften sowie auf dem Wochenmarkt vor. Ein Bußgeld werde erteilt, wenn der Betroffene der Aufforderung durch die Mitarbeiter nicht nachkommt.

Auch die Landeshauptstadt Düsseldorf schließt die baldige Einführung von Strafen bei Verstößen gegen die Maskenpflicht im ÖPNV und in Geschäften nicht aus. Noch werden lediglich Ermahnungen ausgesprochen. Bei wiederholten Missachtungen der Regeln oder bei renitenten Schutzmasken-Verweigerern sei in Zukunft vorgesehen, Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten und Bußgelder festzusetzen, teilte die Stadt mit. Die Höhe der Bußgelder sei noch offen. Die Stadt will sich für eine einheitliche Regelung mit anderen Kommunen absprechen.

Die Stadt Dortmund erhebt hingegen keine Bußgelder. „Die Außendienstkräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes sprechen aber Menschen an und informieren die Bürgerinnen und Bürger zu diesem Thema“, sagt ein Stadtsprecher.

Im Rhein-Kreis Neuss soll es bei der Maskenpflicht eine kreisweit einheitliche Regelung geben: Diese gemeinsame Linie werden Bürgermeister und Landrat „zeitnah“ absprechen, hieß es. Bis dahin bleibe es bei Ermahnungen durch das jeweilige Ordnungsamt.

