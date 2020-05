Jahresabschluss 2019 in Düsseldorf : Stadt erzielt Überschuss von 11,8 Millionen Euro

Düsseldorf Der vorläufige Jahresabschluss der Stadt weist einen Überschuss von 11,8 Millionen Euro aus, der Haushaltsplan hatte eine schwarze Null vorgesehen. Die Gewerbesteuer ist mit einem Betrag von 964,6 Millionen Euro die wichtigste Einnahmequelle der Stadt.

Investiert wurde im vergangenen Jahr auch wieder. So entfielen auf die Baumaßnahmen an Schulen 49,8 Millionen Euro, für den Bau von Hallenbädern wurden 18,6 Millionen Euro ausgegeben. Weitere Investitionsprojekte, die in 2019 vorangetrieben wurden, waren unter anderem das Schauspielhaus (7,3 Millionen Euro), die Tiefbaumaßnahmen am Kö-Bogen (11,6 Millionen Euro) und die Verlängerung der Linie 701 (4,1 Millionen Euro).