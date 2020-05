Lottogewinner in Bayern : Eurojackpot mit 90 Millionen Euro geht erneut nach Deutschland

Spielschein für den Eurojackpot. (Foto: obs/Eurojackpot/Heiner Witte) Foto: Foto: MünsterView/Witte/Heiner Witte

Münster Geldregen in Corona-Zeiten: Einen so hohen Lottogewinn hat es in Bayern bislang noch nicht gegeben. Auch in der zweiten Gewinnklasse gingen am Freitag mehrere Millionen nach Deutschland.

Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Bayern hat am Freitag den Eurojackpot geknackt und 90 Millionen Euro gewonnen. Elf Wochen lang hatte es bei dem Tippspiel keinen Hauptgewinn gegeben.

Die Gewinnzahlen lauteten 6, 11, 12, 21 und 41 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 2, wie Westlotto mitteilte. Dies sei sei der höchste Lotteriegewinn, der jemals in Bayern erzielt worden sei.

Damit setzte sich demnach die deutsche Siegesserie bei den Jackpotgewinnern der Lotterie Eurojackpot fort. Die jüngsten drei Jackpots wurden alle von deutschen Spielteilnehmern gewonnen. Am 13. Dezember 2019 gingen 10,5 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen. Acht Wochen später, am 7. Februar 2020, war es ebenfalls ein Gewinner aus Nordrhein-Westfalen, der einen 90-Millionen-Jackpot abräumen konnte.

In der Gewinnklasse 2 wurden zwei Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Freitag mit jeweils mehr als sechs Millionen Euro ebenfalls neue Mehrfach-Millionäre.

Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag („6 aus 49“). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.

(peng/AFP/dpa)