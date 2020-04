Wirtschaft in Grevenbroich: Hydro weitet Kurzarbeit im Mai aus.

Grebenbroich Bislang waren die Beschäftigten des Automobil-Bereiches von Kurzarbeit wegen Corona betroffen. Ab sofort kommen die Kollegen der Lithographie-Sparte hinzu. In Norwegen verkündete der Mutterkonzern sehr gute Quartalszahlen.

An der Börse sorgten die überraschend guten Quartalszahlen von Norsk Hydro noch am Mittwoch für Kauflaune. Der Aktienkurs stieg um sieben Prozent. Am Donnerstag hörten die Beschäftigten in Grevenbroich dies: Im Mai wird die Kurzarbeit ausgeweitet. Neben den Beschäftigten der Automobil-Sparte muss nun auch der Lithographie-Bereich kürzer treten. Dort werde die Arbeitszeit um 22 bis 30 Prozent reduziert, teilte das Unternehmen mit. Im Automobilsektor werden die Mitarbeiter der Produktion weiterhin nur fünf statt sieben Tage arbeiten, die Verwaltung reduziert auf 3,5 bis 4 Arbeitstage pro Woche. Und: Am ersten Mai-Wochenende und über Christi Himmelfahrt sind Stillstände geplant.