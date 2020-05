Neue Attraktion für Kinder : Südstädter bauen Zirkuswagen für den Mehr-Generationenplatz

Südstadt Ehrenamtler des Fördervereins haben die neue Attraktion für Kinder auf den Spielplatz aufgestellt. Gespielt werden darf dort aber weiterhin nicht – wegen der Ausbreitung des Coronavirus.

Er ist knallrot gestrichen mit weißen Fensterläden und himmelblauem Dach – und er bietet drinnen viel Platz für Kinder und für kreatives Spiel. Der kleine Zirkuswagen ist das neue Highlight auf dem Mehr-Generationenplatz des Fördervereins Südstadt an der Friedrich-Ebert-Straße. Zwar ist der Platz zurzeit wegen Corona geschlossen, doch das soll sich nach der aktuellen Verordnung des Landes bald ändern. „Wir möchten am Donnerstag, 7. Mai, wieder öffnen – mit Auflagen, die uns die Stadt vorgibt“, erklärte am Sonntag Ulrike Oberbach, zweite Vorsitzende des Vereins.