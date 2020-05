Wegen des Coronavirus : Das Jugendzentrum der Alten Feuerwache geht online

Grevenbroich Das Team des Jugendtreffs RheinFlanke hat sein Angebot ins Internet verlagert. Auf der Plattform „Discord“ finden Jugendliche zahlreiche Foren. Der Schritt soll nur der Anfang sein.

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Ob zusammen spielen, basteln, lernen oder einfach mal reden – auch in Zeiten von Corona ist all das im Jugendtreff RheinFlanke in der Alten Feuerwache möglich. Nur eben online. In kürzester Zeit ist ein virtuelles Jugendzentrum entstanden, das auch in der jetzigen Situation, in der Kontaktsperre und Abstand halten zum Alltag gehören, einen Austausch ermöglicht.