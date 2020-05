Mit Mallorca-Star Mickie Krause : Grevenbroich veranstaltet erste Autodisco in NRW

Grevenbroich Die erste „Autodisco“ in Nordrhein-Westfalen soll in Grevenbroich ihre Premiere feiern. Auf die Beine gestellt wird sie von den Veranstaltern Marc Pesch und Dustin Thissen. Prominenter Gast ist Mallorca-Star Mickie Krause.

Die Stars der Musikszene geben sich ab dem 20. Mai in Grevenbroich die Klinke in die Hand: Für die „Drive In-Konzerte“ auf dem früheren RWE-Fremdfirmenparkplatz in Frimmersdorf konnten die Organisatoren Marc Pesch und Dustin Thissen jetzt Mickie Krause verpflichten. Der Mallorca- und Party-Künstler spielt am 22. Mai im Schatten des Kraftwerks Frimmersdorf sein erstes Konzert in der Corona-Krise – gleichzeitig ist es die erste „Autodisco“ in NRW.

Mickie Krause kommt derweil mit allen Hits nach Grevenbroich und freut sich auf den ersten Auftritt in ungewöhnlichen Zeiten. „Ich bin total gespannt auf das Publikum in den Autos“, so Krause, „wir werden eine große Party feiern und richtig Gas geben – so, wie es aktuell möglich und machbar ist.“ Die beiden Veranstalter hoffen, dass nicht nur Krause-Fans, sondern auch viele Grevenbroicher kommen. „Wir machen seit 27 Jahren Veranstaltungen in der Stadt. Eine Zeit wie momentan hat es noch nie gegeben“, so Dustin Thissen, „natürlich hoffen wir, dass viele uns unterstützen. Wir stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern holen gemeinsam mit vielen Sponsoren tolle Künstler und Bands in die Stadt.“