Kriminalität in Grevenbroich : Polizei warnt vor Betrug mit Mundschutzen

Kriminalität in Grevenbroich

Neurath Zu den vielen Schattenseiten der Corona-Krise gehört auch diese: Mutmaßliche Betrüger versuchen, aus der Verunsicherung der Menschen Kapital zu schlagen. Dabei stieß die Polizei am Wochenende auf eine neue Masche.

Betrüger versuchen die Corona-Krise für sich zu nutzen. Die Polizei warnt jetzt vor einer neuen Masche, mit der sie am Wochenende zum ersten Mal zu tun hatte. Am Samstagnachmittag meldete sich eine Seniorin aus Grevenbroich bei der Polizei. Eine mutmaßliche Betrügerin hatte die ältere Frau angerufen, sie mit Namen angesprochen und ihr als Angehörige einer Risikogruppe Mundschutzmasken zu einem deutlich überhöhten Preis angeboten. Die Anruferin wollte die Masken später persönlich vorbeibringen und sich in bar bezahlen lassen. Nach Angaben der Polizei ging es um einen dreistelligen Betrag für mehrere Schutzmasken. Die Grevenbroicherin lehnte das Geschäft ab. „Es ist zum Glück zu keiner vollendeten Straftat gekommen“, sagt Pressesprecherin Daniela Dässel.