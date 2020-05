Kostenpflichtiger Inhalt: Revierkampf um das Wildgehege : Wann öffnet der beliebte Tierpark in Grevenbroich?

Bürger wollen sofort rein, der Bürgermeister ab kommendem Wochenende. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald will erst renovieren. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Der Zoo in Krefeld öffnete bereits am Montag, Köln lässt ab Dienstag Besucher zu den Gehegen. Und der Wildpark in Grevenbroich? Stadt und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald rangeln um den Öffnungstermin des beliebten Geländes im Bend.