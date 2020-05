Diskussion um Schrebergartenanlage in Grevenbroich : FDP setzt sich für Erhalt der Kleingärten in Erftnähe ein

Grevenbroich Die Schrebergärten an der Feilenhauserstraße – ganz in der Nähe der Erft – sorgen weiter für Gesprächsbedarf. Die FDP fordert nun ein Konzept, um Teile der Anlage zu erhalten. Dazu soll ein Verein gegründet werden.

Die FDP-Fraktion schaltet sich in die Diskussion um die Schrebergärten an der Feilenhauerstraße ein. Sie fordert – alternativ zur geplanten Umgestaltung des Areals in eine Blumenwiese, das Konzept für einen „teilweisen Erhalt der Kleingärten“ zu prüfen. Das Konzept soll ein noch zu gründender Kleingartenverein bis zum 31. Oktober 2021 vorlegen. Die Frist für die Kündigung der heutigen Schrebergärten-Grundstücke soll „im Rahmen eines Moratoriums bis zu diesem Datum verlängert werden“. Das erklärt Fraktionschef Markus Schumacher in einem Antrag für den Rat.