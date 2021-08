Grenzübergang Elten : Corona-Kontrollen an der Grenze gestartet

Auf dem Rastplatz „Hohe Heide“ direkt hinter der Grenze führte die Bundespolizei stichprobenartige Kontrollen durch. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH-ELTEN Seit Sonntag überwacht die Bundespolizei den Rückreiseverkehr am Grenzübergang Emmerich-Elten an der A3. Probleme mit Urlaubern, die keine Corona-Dokumente vorweisen konnten, gab es am ersten Einsatztag nicht.