Entscheidung gefallen : Goch sagt Karneval komplett ab

Goch Das Festkomitee Gocher Karneval, die Stadt Goch und Zeltveranstalter conx haben entschieden, den Karneval ein weiteres Jahr pausieren zu lassen. Alle Vereine hätten sich solidarisch gezeigt.

Es hat seine Zeit gebraucht, gibt Frank Bömler als RZK-Vorsitzender zu, und vielleicht habe das mancher, der die Sache längst für entschieden hielt, nicht verstanden. Aber den Organisatoren des Gocher Karnevals sei wichtig gewesen, wirklich alle bei der Entscheidungsfindung mitzunehmen und ein gemeinsames Ergebnis präsentieren zu können. Wenn nun geklärt sei, dass der Gocher Karneval coronabedingt ein weiteres Jahr „pausiert“, wie es in der Pressemitteilung heißt, dann werde diese Entscheidung von allen relevanten Gruppierungen mitgetragen. Allen voran das Prinzenpaar Achim I. und Svenja II. sei einverstanden mit einem erneuten Aufschub. „Sie stehen für 2023 zur Verfügung, und wir sind jetzt alle guten Mutes und voller Hoffnung, dass dann die Pandemie hinter uns liegen wird“, so Bömler.

Die Stadtverwaltung schickte am Dienstag Mittag eine Presseerklärung raus, in der RZK, Zeltveranstalter Conx und Stadt Goch gemeinsam das Ergebnis der Beratungen und die Überlegungen, die dazu führten, präsentieren. „In Goch wird auch in der kommenden Session kein Karneval gefeiert werden können. Alle karnevalstreibenden Vereine, das Festkomitee Gocher Karneval, die Stadt Goch und conx als Veranstalter des Gocher Festzeltes haben gemeinsam beschlossen, sämtliche Veranstaltungen von Prinzenkür bis Aschermittwoch abzusagen“, heißt es da. Das bedeute, dass es auch keinen Rathaussturm oder Rosenmontagszug geben wird.

Das Weezer Unternehmen, das auch für Parookaville verantwortlich ist, hätte den Möhneball und andere vents bis zur After Zoch Party am Rosenmontag veranstaltet. „Wir hoffen, dass wir uns 2023 endlich im schönsten Festzelt am Niederrhein wiedersehen“, heißt es auf der Internetseite. Wie auch, dass sich Kunden, deren Bankverbindung oder Kreditkarte sich seit dem Ticketkauf geändert habe, sich bis zum 5. Januar 2022 mit ihre aktuellen Daten an info@gocher-festzelt.de wenden sollen. Die Ticketbestellnummer stehe in der Bestätigungsmail oder auf den Tickets selbst.