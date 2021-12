Beliebte Reihe : Dorfkalender Asperden im neuen Outfit

Goch-Asperden Der beliebte Asperdener Dorfkalender für das nächste Jahr ist da. Im frischen Look enthält er wieder viele Informationen und Geschichten aus dem Dorf.

(RP) „Wir sind wieder da“, sagt Hermann-Josef Titt vom Asperdener Kalenderteam. Corona konnte den Ehrenamtlichen ihr Engagement nicht nehmen, so dass nun auch die Ausgabe für 2022 fertig ist – und das im neuen Outfit. Was gibt es dieses Mal zu sehen und zu lesen? Das Titelbild erinnert an die Feier der Asperdener Kirmes, die in diesem Jahr trotz Corona-Abstandsregeln stattfand und den Gästen einen schönen Sonntag bescherte. Christoph Henkel lässt das Fest in einem Beitrag Revue passieren. Die Leiterin des Kindergartens, Andrea Boekholt, begrüßt die Leser. Auf den Folgeseiten stellen sich wieder die aktiven Asperdener vor. Sie sind Ansprechpartner für die am Dorfleben Interessierten und für die, die in den Vereinen und Gruppierungen mitmachen möchten.

Über Jubilare, Personelles und Verstorbene wird auf den Mittelseiten berichtet. Hier erzählt unter anderem Gustav Flören, gerade 100 Jahren alt geworden, aus seinem Leben und es wird vom diamantenen Priesterjubiläum des emeritierten Pastors Günter Leuken berichtet. Ebenso über die Verabschiedung von Irmgard Heiligers, die lange im Kindergarten als Erzieherin gearbeitet hat. Der Asperdener Karnevalsverein besteht 25 Jahre, Thomas Hegerath hat dazu viele Daten und Fakten zusammengestellt.

Natürlich wird im Dorfkalender auch über die Ereignissen des Jahres 2021 berichtet, beispielsweise von den Schneemassen im Februar, von der Rückkehr der Antonius-Figur, den neu gestalteten Ortshinweistafeln, den Aktivitäten der Messdiener, der Radtour der Landfrauen und von den aktiven Frauen in der kfd. Wie es früher war, erzählt Katharina Lück auf humorige Art in Mundart, der Artikel über die Pfarrkirche in Asperden enthält geschichtliches aus 600 Jahren über das Bauwerk.