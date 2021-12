Finanzen Uedem : Uedem investiert in Bauland und Gewerbeflächen

Uedem Bürgermeister Rainer Weber brachte im Rat den Haushaltsplanentwurf für 2022 ein. Er kalkuliert mit einem Fehlbetrag von 1,5 Millionen Euro, der durch einen Griff in die Rücklage ausgeglichen werden soll.

Die Gemeinde Uedem ist bislang wirtschaftlich gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Dieses Fazit zog Bürgermeister Rainer Weber am Donnerstagabend in der Ratssitzung. „Für Uedem kann ich feststellen, dass die Unternehmen unterm Strich gut durch diese herausfordernde Krise gekommen sind. Trotz großer Befürchtungen hat es keine Insolvenzwelle gegeben, und bei der Gewerbesteuer können wir deutliche Mehreinnahmen verzeichnen“, sagte Weber. Allerdings wies er auch auf ein Problem hin, das womöglich noch in der 8000-Einwohner-Gemeinde zu größeren finanziellen Einbußen bei den ortsansässigen Firmen und zu weiter steigenden Kosten für Bauherren führen könnte: „Hoffen wir, dass die derzeitige Materialknappheit zukünftig nicht zu einem Einbruch führen wird.“ Das sich dem zu Ende neigende Jahr 2021 wird Uedem jedenfalls wohl noch mit einem positiven Jahresergebnis abschließen.

Für das kommende Jahr sollen die bisherigen Hebesätze für die Grundsteuer A und B beibehalten werden. Weber setzt weiter auf eine vergleichsweise niedrige Gewerbesteuer. So soll der Hebesatz der Gewerbesteuer um von 415 Prozent auf 412 Prozent gesenkt werden. Somit bliebe die Gemeinde zwei Prozentpunkte unter dem, was das Gemeindefinanzierungsgesetz vorsieht.

Für diese Projekte sollen die Steuereinnahmen im kommenden Jahr verwendet werden: 600.000 Euro gehen in den Ankauf von Flächen für Wohnungsbau und 825.000 Euro fließen in die Entwicklung des Gewerbegebiets südlich der Molkereistraße (dritte Reihe). Weitere größere Investitionen sind: Entwicklung des Wohngebiets „Mörsfeld“, Teil I, Ausbau der Gartenstraße Teil II einschließlich Kanalerneuerung Lohfeldstraße bis Wendehammer, Ausbau der Straße am Lostück einschließlich Kanalerneuerung, Endausbau der Straße Am Geijtenhögel, Asphaltierung der Bucholter Straße, Erweiterung beziehungsweise Aufstockung der Grundschule, Bau des Dorfgemeinschaftshauses Uedemerbruch, Ausbau des Feuerwehrgerätehauses Keppeln, Kauf Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr und Oberflächenentwässerungskonzept in Keppeln und Uedemerbruch. Der Haushaltsentwurf geht nun zur Beratung in die Fraktionen.