Willi Geurtz hört auf : Stabsübergabe bei Schützen Kessel-Nergena

Goch-Kessel Der Schützenverein Kessel-Nergena hat seine Jahreshauptversammlungen von 2020 und 2021 durchführen können, die ersten gemeinschaftlichen Veranstaltungen seit Anfang vergangenen Jahres.

Dabei hat der Vorsitzende Willi Geurtz sein Amt nach über 16 Jahren in neue Hände übergeben. Der Schritt war dem Schützenverein bekannt, man konnte sich deshalb darauf vorbereiten. Im Vorfeld der Jahreshauptversammlung zeichnete sich jedoch ab, dass kein neuer erster Vorsitzender gefunden werden kann. Deshalb haben die verblieben Vorstandsmitglieder vier weitere Mitglieder für die Vorstandsarbeit angesprochen. Der Vorstand des Schützenvereins geht also mit sechs Mitgliedern, die die Vorstandsarbeit unter sich aufteilen, in die Zukunft. Dazu gehören, Susanne Gysbers, Nadine Tünnißen, Marcel Brökelschen, Daniel Hamaekers, Jens Stockmans und Rainer Tünnißen. Nach mehr als 16 Jahren Vorsitzend war es naheliegend, dass Willi Geurtz von der Versammlung zur Wahl zum Ehrenvorsitzenden vorgeschlagen wurde. Die Wahl erfolgt einstimmig. Jens Stockmans, der den Schützenverein zukünftig bei Veranstaltungen repräsentiert, gratulierte Willi zur Wahl. Aber auch andere Mitglieder machen sich um den Verein verdient und deshalb wurde Haro Ross als Ehrenmitglied vorgeschlagen und ebenfalls einstimmig von den Mitgliedern gewählt.