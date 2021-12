Kreis Kleve : Feuerwehr gibt Tipps für die Weihnachtstage

Kreis Kleve Kaum ein Jahr vergeht, an dem die Feuerwehr zur Weihnachtszeit nicht zu Wohnungsbränden gerufen wird. Kreisbrandmeister Reiner Gilles appeliert, einige Regeln einzuhalten und gibt Tipps für ein sicheres Weihnachten.

Wer jedoch nicht auf Kerzen verzichten will, sollte diese nicht unmittelbar unter Zweigen anbringen und die Wärmestrahlung vorsichtig mit der Hand prüfen. „Zünden Sie Kerzen an der Spitze des Baumes zuerst an. Löschen Sie die Kerzen von unten nach oben und denken Sie daran, dass Wunderkerzen nicht an den Weihnachtsbaum gehören“, so der Kreisbrandmeister weiter. Auch sollten Zündhölzer und Feuerzeuge vor Kindern an einem sicheren Platz aufbewahrt werden und Adventskränze, Tannengestecke und Weihnachtsbäume nicht zu lange in der Wohnung verweilen, da trockene Zweige wie Zunder brennen. Zudem gelte es, auf brennbare Untersätze zu verzichten. Auch gäbe es „Sicherheitskerzen“, an denen der Docht nicht ganz durchgezogen und die Kerze somit komplett herunterbrennen kann.