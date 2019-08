Vortrag : Aus dem Alltag eines Minenräumers

Uedem Peter Willers hält auf Burg Boetzelaer in Kalkar-Appeldorn einen Bildervortrag.

Peter Willers, langjähriger Leiter von Minenräum-Verbänden im Kosovo, im Tschad und in Kambodscha, referiert am kommenden Mittwoch, 28. August, ab 19 Uhr auf Burg Boetzelaer, Reeser Straße 247, in Kalkar-Appeldorn. Der Eintritt zu seinem Bildervortrag ist frei.