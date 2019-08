Pfalzdorf : Pfalzdorf jubelt: „Wir haben das Ding“

Im Heribert-Ramrath-Stadion wurde der neue Kunstrasenplatz eingeweiht. DieKosten von 900.000 Euro übernahm die Stadt Goch.

Zur Einweihung waren zahlreiche Mitglieder des Gocher Rates sowie der Stadtentwicklungsgesellschaft Go!, verantwortlich für Bau und technische Ausführung, gekommen. „Der Kork gehört zu der dynamischen Schicht, die für die Spieler viel gelenkschonender ist als der Ascheplatz“, erklärte Wolfgang Jansen, Leiter der Go!. Wie bei allen Kunstrasenplätzen üblich, sei genau in der Mitte der höchste Punkt, Regenwasser könne ablaufen und gelange über ein Drainagen-System ins Erdreich. Die Haltbarkeit des Platzes betrage 15 Jahre. Kamps ging noch einmal darauf ein, dass der VfB im Vorfeld, als noch nicht klar war, dass die Stadt die Kosten übernimmt, 200.000 Euro an Spenden gesammelt hatte. Er dankte den vielen Unterstützern und erklärte, das Geld werde nun für Verbesserungen der Infrastruktur eingesetzt. Weiter erinnerte er an den Namensgeber des Stadions, den ehemaligen Gemeindedirektor Heribert Ramrath, der 1961 den Vorsitz der Alemannia übernommen und drei Jahre später „eine der schönsten Sportanlagen im Kreis“ eröffnet hatte. Ramrath war 1968 verstorben. Als Überraschung enthüllten nun Ehrenmitglieder seinen originalen Grabstein, umgestaltet vom Gocher Steinbildhauer Ralf Dercks.