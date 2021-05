Für mehr Grün in Kalkar : Naturschutz – eine Gemeinschaftsaufgabe

Kalkar Vieles können Bürger allein erreichen, manchmal tut fachlicher Rat gut. Immer aber lohnt es sich, gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten. So wie die Interessengemeinschaft naturnahes Kalkar.

Ein Blick zurück darf vorab sein. Susanne Schleuter aus Appeldorn und Bernd Schölmann aus Kalkar haben mal zusammengefasst, was alles seit der Gründung der Initiative im Juli 2019 passiert ist: 42.000 Krokusse und Winterlinge wurden im ganzen Stadtgebiet gepflanzt, später 15.000 Narzissen. Vier Obstbaumwiesen wurden auf Flächen beider Kirchen angelegt, wobei der Verein LiKK, mit dem auch weiter zusammengearbeitet wird, half. Vor Corona gab es Vortragsveranstaltungen zum Naturschutz, zwei Gärtnereien übernahmen es, Kreisverkehre zu bepflanzen, diverse Blumenkästen und -behälter in der Innenstadt können sich jetzt sehen lassen. Cleanday und Rhine Clean Up wurden genutzt, um den Müll aufzusammeln, viele Spaziergänger freuen sich an dem Anblick des Dominikaner Bongert, wo es neben 80 Obstbäumen teils alter Sorten ein großes Bienenhotel und ein Storchennest zu bewundern gibt.

Inzwischen befinden sich weitere Pläne bereits in der Umsetzung und helfen gerade in dieser Zeit, in der die Menschen meist in der eigenen Wohnumgebung bleiben, so manchem, die gute Stimmung zu bewahren. Da ist zum Beispiel die Umgebung des Ehrenmals in Niedermörmter. Das war ein dunkler, wenig einladender Ort mit verwilderten Pflanzen. Nikolai Sawitzki und einige Helfer aus dem Dorf haben daraus inzwischen eine echte Parkanlage gemacht. „Im Herbst wurde die Fläche erstmal weitgehend geräumt, damit man die Struktur wieder erkannte. Jetzt haben wir Rasenstücke, aber vor allem Platz für Stauden und andere Blumen.“ Da sie spät gesetzt wurden, blühen die Tulpen noch in großer Pracht und formen in ihrem Beet sogar das Wappen Niedermörmters, den Schlüssel. Sawitzki, hauptberuflich Gärtner der Burg Boetzelaer, geht auch von Haus zu Haus und sammelt für das Projekt Spenden. „Die meisten Leute finden es toll, was wir machen, einige wenige aber murren: ,Soll sich doch die Stadt kümmern’.“ Aber genau das sehen die Mitglieder der IG anders. Sie alle sind doch Kalkar!