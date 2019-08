Goch : Junge Künstler erobern die Goli-Bühne

Gocher Goli-Theater gibt dem Nachwuchs eine Chance.

(RP) Die frisch renovierte Bühne des Goli-Theaters ist am Freitag, 4. Oktober, jungen Gocher Künstlern vorbehalten: Um 19.45 Uhr können die Gäste ihr „One Schmidt Wonder“ erleben: Der Junge kommt nach Hause. Thorsten Schmidt ist in Pfalzdorf aufgewachsen und in Goch auf die Gaesdonck zur Schule gegangen, bis er nach dem Abitur in Köln an die Schauspielschule ging und seit viereinhalb Jahren am Theater Dortmund spielt. 2017 hat er sein erstes Programm „Schmidt Happens“ aufgeführt. Mit seinem neuen Programm kommt er jetzt zur Premiere zurück nach Hause. Humorvolle Songs treffen auf Stand Up Comedy. Und wie schon im ersten Programm geht es wieder um die großen Fragen: Was hat Mathematik mit Liebe zu tun? Was passiert, wenn Instrument und Stimme sich streiten? Wer ist Markus? Und hat man auch als Kabarettist auch eine dunkle Seite?