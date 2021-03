Wenige Tage nach Impfung : 36-Jähriger aus Goch gestorben – Zusammenhang mit Astrazeneca wird geprüft

Kreis Kleve Ein 36-Jähriger aus Goch ist wenige Tage nach einer Astrazeneca-Impfung gestorben. Nun wird geprüft, ob sein Tod im Zusammenhang mit der Impfung steht. Der Kreis Euskirchen hat derweil die Astrazeneca-Impfungen von Frauen unter 55 nach schweren Vorfällen vorläufig gestoppt.

Am 7. März war der Mann im Kreis Kleve mit Astrazeneca geimpft worden. Das bestätigte das Uniklinikum Essen auf Nachfrage unserer Redaktion. Zehn Tage später sei der 36-Jährige mit einer Lungenembolie in ein Krankenhaus eingeliefert und wenig später ins Universitätsklinikum nach Essen verlegt worden. Zu dem Zeitpunkt habe er schon unter schweren neurologischen Symptomen gelitten. Die Ärzte in Essen stellten eine Sinusvenenthrombose sowie eine schwere Blutung fest. Am vergangenen Mittwoch, 24. März, ist der Mann gestorben. „Der Patient wies keine bedenklichen Vorerkrankungen auf“, sagte ein Sprecher des Krankenhauses. Das Paul-Ehrlich-Institut sei umgehend über den Verdacht einer Impfkomplikation entsprechend des Infektionsschutzgesetzes informiert worden, heißt es von der Uniklinik Essen.