Corona im Kreis Kleve : Keine Notbremse – Geschäfte dürfen mit Schnelltests öffnen

Kreis Kleve Nach der neuen NRW-Corona-Verordnung müsste ab Montag eigentlich auch im Kreis Kleve die „Corona-Notbremse“ gelten. Mit einer neuen Allgemeinverfügung will Landrätin Silke Gorißen aber verhindern, dass Geschäfte, Museen und mehr geschlossen werden müssen.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat am Freitagabend die „Corona-Notbremse“ für all jene 31 Kreise und kreisfreie Städte angeordnet, die seit mindestens drei Tagen eine 7-Tage-Inzidenz von über 100 haben. Da der Kreis Kleve schon seit Wochen über dieser Marke liegt, greift die Notbremse am Montag, 29. März, eigentlich auch hier. Sie beinhaltet neben strengeren Kontaktbeschränkungen mit Ausnahmen zu Ostern auch eine Rückkehr zu den strengeren Regeln für den Einzelhandel und Dienstleistungen. Zahlreiche Geschäfte müssten demnach schließen. Die betroffenen Kreise können jedoch in Abstimmung mit dem Ministerium eigene Regelungen erlassen, wenn vor Ort ein flächendeckendes Angebot für kostenlose Bürgertestungen vorliegt. Davon macht der Kreis Kleve nun Gebrauch.