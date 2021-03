Für Klimaschutz : Gemeinde Uedem nimmt an der „Earth Hour“ teil

Uedem In Uedem wird die Anstrahlung des Ehrenmals und der nachgebauten Stadtmauer im Viehpark sowie der Gebäude Rathhaus, Höhe Mühle und der evangelischen und katholischen Kirche für eine Stunde ausgeschaltet.

Bürgermeister Rainer Weber ruft die Uedemer dazu auf, sich an der heutigen „Earth Hour“ zu beteiligen. Die „Earth Hour“ des World Wide Fund For Nature (WWF) ist nach eigenen Angaben die jährlich größte weltweite Klima- und Umweltschutzaktion.

In diesem Jahr schalten am 27. März von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr tausende Städte rund um die Welt für eine Stunde die Beleuchtung von Gebäuden und Sehenswürdigkeiten aus. In Deutschland beteiligen sich hunderte Kommunen an der globalen Klimaschutzaktion. Auch Unternehmen lassen ihre Zentralen für eine Stunde im Dunkeln versinken und viele Menschen machen zu Hause für 60 Minuten das Licht aus.