Angebote für Eltern mit Babys : Wo im Kreis Kleve Action für kleine Zwerge geboten wird

Das Freizeitbad „GochNess" in Goch führt die Kleinsten beim Babyschwimmen behutsam ans Thema Wasser heran. Buchbar ist derzeit leider kein Kurs für Neueinsteiger.

Kleverland Auch wenn das Kleine gerade mal einige Wochen alt ist, können sich Eltern schon für verschiedene Sport- und Förder-Kurse entscheiden. Plätze sind meist rar. Manche Angebote wie Baby-Massage oder -Gymnastik sind noch buchbar.

Das Baby ist da und entwickelt bald Neugierde und Bewegungsdrang. Jetzt schon wartet eine Fülle von Angeboten Mutter, Vater und Baby: gemeinsamer Sport steht im Vordergrund, doch auch Erholung sollte nicht zu kurz kommen. Ob Babyschwimmen, Baby-Gymnastik oder Massageangebote – wir haben zusammengefasst, welche Angebote für kleine Action-Zwerge es in der Region gibt und wie sie der jungen Familie nutzen können.

Babyschwimmen Die Kleinen fühlen sich im Wasser wie im mütterlichen Fruchtwasser, dazu soll die geistige und motorische Entwicklung gefördert werden, sagen Befürworter. Der Nutzen sei nicht belegt und der angeborene Atemanhalte-Reflex beim Untertauchen schütze Babys nicht immer, wenden Kritiker ein. Dennoch macht Babyschwimmen beiden Beteiligten Spaß und erfreut sich nach wie vor hoher Beliebtheit. „Die Kinder können sich mit Spielen ausprobieren, die emotionale Bindung zwischen Kund und Mutter wird gefördert“, sagt Alexander Classen vom Freizeitbad „GochNess“ in Goch.

Info Willkommen, Baby! In der Themenwoche Schwangerschaft und Geburt erscheinen in den nächsten Wochen Texte zu folgenden Themen: Montag, 7. Februar: Die Geburtskliniken im Kreis Kleve Mittwoch, 9. Februar: Fahrplan durch die Schwangerschaft Samstag, 12. Februar: Welche Baby-Begrüßungspakete gibt es in den 16 Kommunen im Kreis? Montag, 14. Februar: Regionale Anbieter für Babyprodukte Mittwoch, 16. Februar: Babyschwimmen und Co.: Angebote für die Kleinsten vor Ort Samstag, 19. Februar: Tipps von Familienberatern Noch mehr zum Thema Schwangerschaft und Baby lesen Sie hier auf unserer Themenseite.

Erst ab einem Alter von etwa drei Monaten sollte es für das Kind losgehen. Dazu muss es gesund sein. „Wir tauchen nur mit Kindern, die das möchten. Wir führen sie auch mit Tests vorsichtig ran, lassen ihnen zunächst Wasser übers Gesicht laufen“, erklärt Claassen. Mit einem Arzt vorher die Eignung des Kindes abzuklären sei grundsätzlich nicht nötig, man sollte aber darauf achten, die Kinder zuhause bereits zu trainieren: in die Badewanne setzen und an die Wassertemperatur im Schwimmbad (32 Grad) heranführen.

Das Sternbuschbad in Kleve bietet voraussichtlich ab März oder April neue Kurse im Babyschwimmen an, die Kurszeiten sind immer dienstags von 16 bis 16.30 Uhr und 16.30 bis 17 Uhr. Da ein genaues Datum für den Kursstart noch nicht feststeht, werden Anmeldungen noch nicht angenommen. Anfragen sind aber möglich über die Hebammenpraxis Bauchgeflüster per Mail an praxis@bauchgefluester.de unter Angabe des Geburtsdatums des Kindes, Infos unter Telefon 02821 8995046.

Die Familienbildungsstätte Kleve (FBS) bietet im „Bedburger Nass“ in Bedburg-Hau durchlaufend Säuglingsschwimmen montags von 10 bis 10.45 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr an. Diese Kurse sind aber derzeit ausgebucht, dieses Jahr ist eher nicht mehr mit frei werdenden Plätzen zu rechnen. Man könne sich auf Wartelisten setzen lassen, auf denen aber bei allen Kursen mindestens zwanzig Namen stünden, sagt Gisela Planting von der FBS. „Es werden aber auch immer mal wieder kurzfristig Plätze freigegeben, wenn zum Beispiel eine Mutter wieder in den Job einsteigt“, sagt Planting. Grundsätzlich ist das Problem: „Es fehlt an Dozenten und Kapazitäten“.

Das „GochNess“ in Goch bietet den Blubberkurs für drei bis zwölf Monate alte Kinder und den Plantschkurs für zwölf bis 24 Monate alte Kleinkinder an. Für die Kleinsten laufen derzeit sieben Kurse. Neue starten ab März, die aber zunächst den bisherigen Teilnehmern angeboten werden, deshalb ist kein Kurs derzeit unmittelbar buchbar. Man kann sich unter shop.gochness/de/courses auf die Benachrichtigungsliste für Wunschkurse setzen lassen. Wenn neue Kapazitäten frei werden, werden Interessenten per Mail informiert. Dies ist frühestens am 1. März der Fall. Die Kurse dauern zehn Wochen, bei Kosten von 90 Euro. Etwa zwölf Babys können jeweils teilnehmen.

Fitness mit Baby Die Firma „fitdankbaby“ bietet Gymnastik-Kurse für Mütter mit Minis (3 bis 7 Monate) und Maxis (8 bis 12 Monate) an, dazu Körper-Rückbildungskurse für Mutter mit Baby ab sechs Wochen nach der Geburt. Mamas können nach der Schwangerschaft so wieder fit werden und ihr Kind dabei miteinbeziehen. Es gibt noch Plätze für einen Rückbildungs-Kurs in Kleve mit Kursstart ab 28. Februar, Mini-Kurse in Emmerich, Rees, Kalkar, Uedem und Weeze ab März und Maxi-Kurse ab März in Kleve, Emmerich, Uedem und Rees. Die jeweils acht Einheiten kosten 97 Euro. Die volle Kursübersicht sowie Anmeldung erfolgt online unter www.fitdankbaby.de/osteopathie.heute.

PEKiP Das Prager Eltern-Kind-Programm (PEKiP) ist ein Spielkurs für Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr, die die Beziehungen innerhalb der jungen Familie fördern und die Sinne der Babys anregen soll. Dazu soll der Kurs helfen „die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse des Babys zu erkennen“, erklärt die Gocher Pädagogin Ann-Kathrin Ehlert. Das Programm wurde in den 1970er-Jahren entwickelt. Das Familienbildungswerk Kleve bietet allerdings derzeit keine Kurse an, eventuell gibt es Ende 2022 wieder ein Angebot. Die Familienbildungsstätte Kalkar bietet PEKiP-Kurse an. Für den nächsten Kurs, der ab dem morgigen Donnerstag startet, kann man sich nur noch auf die Warteliste setzen lassen.

Das gilt auch für die Kurse ab April, deren Plätze momentanen Teilnehmern vorbehalten sind. Infos über Nachrückmöglichkeiten gibt es telefonisch im Sekretariat unter 02824 97660.

Massage Das Konzept der Babymassage kommt aus Fernost und existiert seit den 1970ern in Deutschland. Sie wirkt beruhigend und stärkt die Mutter-Kind-Bindung. „Man kann in Ruhe Zeit mit dem Kind verbringen, die Urbindung wird gestärkt“, erläutert Ann-Kathrin Ehlert aus Goch, die für die AWO-Familienbildung Kurse anbietet. Für einen aktuellen Kurs am Freitag, 4. März, von 14 bis 15.30 Uhr des AWO-Familienbildungswerkes können sich Interessierte noch anmelden, entweder telefonisch unter 02821 8363229 oder per Mail an awo-fbw@awo-kreiskleve.de. Sie findet in der Rheurdter Kita Zwergenland, Schulweg 13, statt. Auch die Hebammenpraxis „Rundum“ bietet Babymassage-Kurse für Mütter und Kinder ab der zwölften Lebenswoche mit freien Plätzen und Kursstart ab Mai, Juni oder August (fünf Termine, 70 Euro Kursgebühr) in Kleve an, Buchung unter www.hebammenpraxis-kleve.de/nach-der-geburt/kursangebote.