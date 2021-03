Kreis Kleve : Jetzt kostenlose Schnelltests an Krankenhäusern

Die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE) bietet nun Tests an ihren Krankenhäusern an. Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Kleve Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE) bietet in Kleve, Goch und Kevelaer die Schnelltests an. Start ist am Montag, 29. März.

Die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE) ermöglicht an den Krankenhaus-Standorten in Kleve, Kevelaer und Goch ab Montag, 29. März, kostenlose Corona-Schnelltests. Die Testzentren sind wochentags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Eine Terminbuchung über die Webseite der KKLE ist vorab erforderlich: www.kkle.de/testzentrum.

Der Antigentest wird unkompliziert über einen Nasenabstrich vorgenommen. Ergebnis und Bescheinigung stehen nach rund 20 Minuten zur Verfügung, die Übermittlung erfolgt mit verschlüsselter Email oder als Ausdruck. Bei einem positiven Antigen-Schnelltest besteht vor Ort die Möglichkeit, einen PCR-Test zu machen. Zum Test muss der Personalausweis mitgebracht werden.

Für Patientenbesuche in den Krankenhäusern des Klinikums sind die Testzentren besonders praktisch: Bedingung für einen Besuch in den Krankenhäusern ist ein negativer Corona-Schnelltest, der nicht älter ist als 24 Stunden. Test und Besuch lassen sich mit dem Testservice vor Ort praktisch miteinander verbinden.

Die Standorte der Testzentren: St.-Antonius-Hospital Kleve (ehemaliges Cafe Scholten) Albersallee 3, Marienhospital Kevelaer, Basilikastraße 55, Wilhelm-Anton-Hospital Goch, Voßheider Straße 214.

