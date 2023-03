Reihe von Veranstaltungen Goch organisiert Demenz-Aktionswoche

Diana Pau nähert sich dem Thema künstlerisch und pädagogisch: Gemeinsam mit Alexandra Maywald lädt die Kultur-Geragogin am Dienstag, 18. April, von 15-17 Uhr zur Bildbetrachtung ins Museum ein. Über die rechtliche Vertretung bei Demenz informiert am selben Tag von 18-20 Uhr in der Tagesstätte ein Fachmann des Betreuungsvereins. Kreatives Malen steht am Mittwoch, 19. April, ebenfalls in der Tagesstätte, an. Weil auch Sport für die Betroffenen sehr wichtig ist, gibt es am Donnerstag, 20. April, am selben Ort ein Bewegungsangebot mit dem Kreissportbund. „Wir wollen auch versuchen, so etwas dauerhaft zu installieren“, kündigt Maywald an.