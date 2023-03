Neue Radaranlage auf Weg zur A57 Neuer Blitzer als „Geschenk“ für Kervenheim

Das Echo auf diese Nachricht wird geteilt sein: der neue Blitzer ist Kervenheim ist aufgebaut. „Endlich“, werden viele denken, die schon lange darauf warten, dass das Gerät an der Stelle aufgestellt wird, um Raser zu bremsen und für mehr Sicherheit zu sorgen. „Mist“, wird dagegen vermutlich die Reaktion der Autofahrer sein, die hier in die Falle fahren. Und das werden am Anfang sicher nicht wenige sein. Denn das Hinweisschild auf die Radarfalle steht schon seit Monaten an der Stelle. Was fehlte, war das Gerät. Mancher Autofahrer nahm das Warnschild gar nicht mehr ernst und fuhr mit kaum gedrosselter Geschwindigkeit auf der Schloss Wissener Straße in Richtung Autobahn. Für einige wird es jetzt ein böses Erwachen geben, wenn es denn demnächst tatsächlich blitzt.