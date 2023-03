Kesseler engagieren sich Schulplanung aus Bürgerhand

Lars Wagner, von Beruf Wirtschaftsingenieur, und Architekt Gunnar Ader haben eine Machbarkeitsstudie und Stellungnahme zur Raumbedarfsplanung der Niers-Kendel-Schule erstellt. Lars Wagner ist ein parteiloser, engagierter Kesseler Bürger. Das zu betonen ist dem Heimatverein wichtig, denn wenn auch die örtliche CDU das Thema unterstützt: Der Verein arbeitet von der Politik unabhängig, betont der Vorsitzende Bernd Thönnesen. Gunnar Ader als Mitinhaber des Architekturbüros Ader & Kleemann erklärt seine Motivation, die Sache zu unterstützen, so: „Herr Wagner ist an uns herangetreten und hat gebeten, ihn bei der Formulierung zu unterstützen. Er brauchte Rat und etwas ,Futter‘ für seine umfangreiche Stellungnahme. Ausgehend von der Untersuchung, die die Stadt Goch in Auftrag gegeben hatte, habe ich festgestellt, dass man auch weiter denken könnte. Das benötigte Raumprogramm ist durch die Erweiterung an beiden Standorten umsetzbar. Und man landet bei den Kosten ganz woanders, dazu braucht es nur eine einfache Flächenrechnung. Zudem entfällt dann die Frage, was mit dem Altbau in Kessel passieren soll.“