Firma als Tarnung für Drogengeschäfte? Bande soll „Rundum-Sorglos-Paket“ für Cannabis-Anbau geboten haben

Auf den ersten Blick ist die B+M Service GmbH mit Sitz im Gocher Industriegebiet ein Partner für Pflanzenaufzucht und Gärtnerbedarf. Zumindest bis zum 13. April 2022 aber soll die Firma auch in den illegalen Anbau von und Handel mit Cannabis in großem Umfang verstrickt gewesen sein. Am Donnerstag hat vor dem Klever Landgericht der Prozess gegen einen 53-jährigen Niederländer, dessen 27-jährigen Sohn, dessen 51-jährige Lebensgefährtin sowie gegen einen 36-jährigen gebürtigen Nimweger begonnen. Sie sollen die Firma unter Leitung des 53-Jährigen laut Staatsanwaltschaft genutzt haben, um bandenmäßig Geschäfte mit Cannabis zu machen.