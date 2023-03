Bildvortrag im Gocher Kastell Eindrücke aus der zerrissenen Ukraine

Kurz vor Beginn mussten noch ein paar Stühle herbeigeschafft werden, damit alle Besucher Platz finden können. Keine Frage: Der Vortrag von Frank Thon im Gocher Kastell ist auf Interesse gestoßen – auch wenn das Thema sicher kein leichtes war für einen sonnigen Abend im März. Thon ist Ende vergangenen Jahres in die Ukraine gereist, mit seiner Kamera im Gepäck verbrachte er eine Woche lang in Kiew und einigen Vororten. In Borodjanka, das immer noch besonders schwer vom Krieg gezeichnet ist. Aber auch in Butscha. Also jenem Ort, der wie kein anderer für die Kriegsverbrechen der Invasoren steht.